Julian Köster ist eines der besten Beispiele, wie erfolgreich man durch Die Höhle der Löwen werden kann! In der vergangenen Staffel stellte der Gründer aus Mettmann seine Naturkosmetik Mellow Noir vor – und begeisterte damit vor allem Beauty-Unternehmerin Judith Williams (49). Am Ende investierte sie auch in Julian und sein Start-up. Und das hat sich gelohnt: Mellow Noir macht nach wenigen Monaten bereits Millionen!

"Seit unserer Teilnahme konnten wir insgesamt 1,4 Millionen Euro umsetzen", verrät der Gründer jetzt im Promiflash-Interview. "Die Zusammenarbeit mit Judith und dem gesamten Team ist wunderbar, meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen." Weiter schwärmt Julian: "Wir arbeiten gemeinsam an der spannenden Zukunft von Mellow Noir, dabei kann ich auf die wertvolle Erfahrung und das Know-how des gesamten Teams zugreifen, was ich sehr schätze."

Abschließend hält Julian fest: "Ich bin sehr stolz und dankbar, das sich Judith für Mellow Noir entschieden hat wir nun gemeinsam an neuen Produkten und vielem weiteren arbeiten können." Habt ihr schon mal von seiner Marke gehört? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Instagram / mellow_noir David Köster von Mellow Noir

TVNOW / Stefan Gregorowius Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Habt ihr schon mal von seiner Marke Mellow Noir gehört?



