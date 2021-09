Für Mimi Fiedler (46) beginnt offenbar ein neues Kapitel in ihrem Leben. Fans lieben die beliebte Schauspielerin nicht nur für ihre Rollen, wie einst in der Serie die Nachtschwestern. Ihre Community schätzt auch, dass die frühere "Bei aller Liebe"-Darstellerin ganz offen ihre schwierige Vergangenheit thematisiert. Zum Beispiel war die Mutter einer Tochter mal alkoholabhängig. Inzwischen geht es aber ihr offenbar wieder bestens. Doch jetzt sprach Mimi von einem "Neubeginn" – und läutete diesen mit einer neuen Frisur ein!

Auf Instagram postete Mimi ein Foto, auf dem sie statt ihrer schulterlangen dunklen Haare einen kurzen schwarzen Bob mit Pony trägt. Mit dem Bild kehrte die TV-Bekanntheit zur Freude ihrer Community auch wieder zurück zu Instagram. Ihr letzter Beitrag liegt nämlich schon etwas länger zurück. Mimi teilte ihr letztes Foto am 4. September.

Scheinbar nahm sich die Beauty bewusst eine Social-Media-Auszeit, denn in ihrem Beitrag deutete sie an, dass sie eine Überraschung für ihre Fans habe. "Ich bin neu – von innen und von außen, randvoll mit Liebe, Teil einer starken Armee, Teil eines Neubeginns", schrieb Mimi zu dem Post. Sie könne es kaum erwarten, ihren Fans davon zu erzählen, was sie zu berichten habe, kündigte Mimi an.

