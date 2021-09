Auf diesen Moment haben viele Fans gewartet! Seit knapp zwei Jahren ist Marc Terenzi (43) an die Fashion-Expertin Viviane Ehret-Kleinau vergeben. Am Anfang ihrer Beziehung zeigten die beiden auch stolz in der Öffentlichkeit, wie glücklich sie miteinander sind und ließen sich regelmäßig zusammen auf Events blicken oder teilten gemeinsame Schnappschüsse im Netz. Im vergangenen Jahr waren sie sogar zusammen im TV zu sehen. Seitdem wurden sie jedoch nicht mehr als Paar gesichtet. Jetzt waren Marc und Viviane aber wieder gemeinsam auf einem Event!

Am Donnerstag besuchten der 43-Jährige und seine Liebste die Eröffnung einer Boutique in Berlin. Auf mehreren Fotos der Veranstaltung posieren sie zusammen und haben dabei stets ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Während Marc sich für einen Look ganz in Weiß entschied, trug Viviane ein schwarzes Oberteil mit einem schwarz-weiß gemusterten Maxirock.

Auf Instagram fehlt von gemeinsamen Aufnahmen allerdings jede Spur. Marc teilte in seiner Story lediglich Videos von der Veranstaltung, in denen er sein Aufeinandertreffen mit der einstigen Popstars-Gewinnerin Gabby (32) dokumentiert. Viviane gab ihren Followern dagegen nur Einblicke in die Location. Ein gemeinsames Foto hatte das Paar zuletzt Mitte September 2020 gepostet.

Getty Images Viviane Ehret-Kleinau und Marc Terenzi im Januar 2019

ActionPress Viviane Ehret-Kleinau und Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Hauter, Katrin Marc Terenzi und Freundin Viviane im November 2019

