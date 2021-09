Mit diesem Bild bringt sie ihre Follower beinahe um den Verstand! Jessica Paszka (31) ist seit wenigen Monaten Mutter einer Tochter. Seitdem arbeitet die ehemalige Bachelorette fleißig an ihrem After-Baby-Body und teilt die Ergebnisse regelmäßig mit ihrer Community. Und tatsächlich ist die Verlobte von Johannes Haller (33) schon wieder richtig gut in Form – wie sie jetzt einmal mehr unter Beweis stellt: Jessi teilt nun ein ziemlich heißes Pic von ihrer Kehrseite!

Auf Instagram veröffentlicht die 31-Jährige eine Aufnahme von sich, die sich wirklich sehen lassen kann: In einem knappen Bikini posiert die frischgebackene Mutter an einem Pool und wirft gekonnt ihre Haare hinter sich. Eigentlicher Hingucker dieses Schnappschusses ist allerdings nicht Jessis glückliches Lächeln, sondern viel mehr ihr heißer Hintern. "Du bist wieder so wahnsinnig toll in Shape", kommentiert unter anderem ein begeisterter Follower.

Erst vor wenigen Wochen gab die Beauty ihren Fans auch ein genaues Kilo-Update. "Ich habe bereits 18 Kilo abgenommen!", erzählte sie im Netz. Wie sie das geschafft hat? Mit Sport und viel Disziplin. Doch Jessi ist noch nicht an ihrem persönlichen Ziel angelangt. "Mir fehlen noch zehn Kilo zu meinem Wohlfühlgewicht", präzisierte die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Netzstar

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de