Hinter den Kulissen von Grey's Anatomy sollen angeblich die Fäuste geflogen sein! Patrick Dempsey (55) und Isaiah Washington (58) sind inzwischen beide nicht mehr Teil der erfolgreichen Arztserie. Letzterer wurde bereits 2007 aus dem Drehbuch geschrieben. Angeblich wurde er aus der Show geworfen, nachdem er seinen Co-Star T.R. Knight (48) mit einem homophoben Schimpfwort beleidigt hatte. Nun verrät der Drehbuchautor der Serie die Hintergründe: Angeblich kam es zuvor zwischen Patrick und Isaiah zu einer Prügelei!

Im Buch "How To Save A Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy" wird von einem eskalierten Streit zwischen den Seriendarstellern berichtet. "Ehe ich mich versah, sind sie auch physisch aufeinander losgegangen", erinnert sich einer der Mitarbeiter. Dabei sei es zu der homophoben Äußerung in Bezug auf T.R. gekommen: "Isaiah hat etwas in den falschen Hals bekommen und hat Patrick angegriffen. Ich glaube, er hat sich nicht respektiert gefühlt, weil man ihn hat warten lassen. Er hat Patrick gegen die Wand gepresst und gesagt: 'Du kannst nicht mit mir sprechen, wie mit der T*nte T.R.'", behauptet der Drehbuchautor Harry Werksman.

Zwar habe jeder Mitarbeiter von der Homosexualität des 48-Jährigen gewusst, doch noch hatte sich der Darsteller nicht öffentlich geoutet. Durch die Beleidigung am Set sei T.R. schließlich dazu gezwungen gewesen. Isaiah hingegen hatte die Vorwürfe im vergangenen Jahr noch bestritten und behauptet, die Geschichte sei völlig "falsch dargestellt" worden.

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

Getty Images Isaiah Washington bei den Naacp Image Awards in Pasadena, Januar 2018

Getty Images T.R. Knight im April 2018 in New York City

