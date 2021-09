Kurz vorm Love Island-Finale hängt bei Dominik und Heike der Haussegen schief! Eigentlich lief es bei den beiden ziemlich gut. Die 23-Jährige stand erst zwischen Jannik und ihrem jetzigen TV-Partner, entschied sich letztendlich für Dominik und auch die Zuschauer finden, dass er besser zu Heike passt. Denn die Fans schickten die beiden als Couple ins Halbfinale. Doch nun kriselt es zwischen den beiden mächtig und sie zweifeln ihre TV-Beziehung an…

In einem Moment der Zweisamkeit sprachen die Heilerziehungspflegerin und der Hamburger über ihr vergangenes Liebesleben – Dominik ist wirklich kein Kind von Traurigkeit. Der Hamburger ließ es im vergangenen Jahr ordentlich krachen: Acht Frauen, darunter einige One-Night-Stands. Sein Couple hingegen lässt es lieber langsam angehen – und genau das machte Dominik unsicher. "Ich wollte mal fragen, ob Sex für dich wichtig ist?", fragte er daher geradeheraus.

Doch diese Konfrontation kam für die Blondine wohl ziemlich unerwartet. Von Dominiks Frage fühlte sie sich angegriffen und fing sogar an zu weinen. "Geht‘s hier gerade nur um Sex? Unterstellst du mir gerade hier, dass ich zu prüde bin?”, entgegnete Heike. Daraufhin nahm der 21-Jährige sie tröstend in den Arm und wollte sie küssen, jedoch hatte Heike darauf gar keine Lust und weicht aus. "Dann wegzuziehen, ich weiß nicht. Das sind so Punkte, die ich nicht so gerne hab", meinte Dominik nach der Kuss-Verweigerung.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Love Island, RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Heike

Love Island, RTLZWEI "Love Island"-Dominik

Love Island, RTLZWEI Dominik und Heike bei "Love Island"

