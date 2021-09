Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) genießen ihre neu entflammte Liebe in vollen Zügen! Die "Jenny from the Block"-Interpretin und der Schauspieler starteten vor wenigen Monaten das Liebescomeback des Jahres. Anfangs versuchten die zwei, ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit zu verstecken – mittlerweile stellen die beiden ihr gemeinsames Glück aber öffentlich zur Schau. Nun wurden J.Lo und Ben erneut beim Knutschen gesichtet!

Das Paar wurde im Madison Square Park in New York City von Paparazzi abgelichtet. Nach einem entspannten Spaziergang tauschten die beiden leidenschaftliche Küsse auf dem Bürgersteig aus – die 52-Jährige und der Batman-Star konnten die Finger mal wieder nicht voneinander lassen und ließen ihren Gefühlen freien Lauf.

Zuvor war Ben extra angereist, um seine Liebste bei ihrem Konzert im Central Park zu unterstützen. "Ben wollte an ihrer Seite sein und nahm an der Veranstaltung teil. Er hat ihr zugeschaut. Die beiden unterstützen sich immer gegenseitig, wenn es um ihre Karrieren geht", verriet ein Insider gegenüber People.

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2021

Action Press / SIPA PRESS Ben Affleck und Jennifer Lopez bei den Filmfestspielen in Venedig, September 2021

