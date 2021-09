Inci Sencer (28) ist zum dritten Mal Mutter geworden! Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann Daniel haben am 24. September ihr drittes Kind auf der Welt begrüßt: Die kleine Isabella Rosalie versüßt ihren stolzen Eltern also schon seit ein paar Tagen das Leben. Aber wie geht es Inci denn eigentlich so kurz nach der Geburt? Im Promiflash-Interview gab die 28-Jährige jetzt ein Update...

"Mir gehts super!", betonte Inci jetzt zwar gegenüber Promiflash – allerdings habe sie in den Tagen nach der Entbindung ihres dritten Kindes trotzdem mit so einigen Unannehmlichkeiten zu kämpfen. "Ich habe superstarke Nachwehen", berichtete die Beauty nämlich und meinte: "Aber das wird von Kind zu Kind eben stärker." Der Anblick ihrer niedlichen Tochter dürfte die Influencerin aber garantiert über diese Momente hinwegtrösten...

Zudem ließ Inci die Geburt ihrer Tochter Revue passieren. "Ich habe auch ambulant entbunden und bin sechs Stunden später zu Hause gewesen", rief sie sich in Erinnerung. Und auch in der Klinik musste das Paar nicht allzu lange auf die kleine Isabella warten – Inci schilderte: "Als mein Mann und ich im Krankenhaus waren, war sie vier Stunden später da."

