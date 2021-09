Große Neuigkeiten von Inci Sencer (28) und ihrer Familie! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin machte nach ihrer Teilnahme an dem Kuppelformat schnell Nägel mit Köpfen: Gemeinsam mit Ehemann Daniel bekam die Beauty zwei Töchter – und verkündete im April dieses Jahres schließlich, erneut schwanger zu sein. Schon in den vergangenen Wochen hatte die Brünette dann immer wieder Wehen. Jetzt ist es endlich so weit: Inci ist wieder Mama geworden!

Das verkündete die 28-Jährige nun via Instagram. "Herzlich Willkommen, Isabella Rosalie!", schrieb sie zu einem Video, das zunächst die Beauty kurz vor der Geburt beim Veratmen der Wehen und anschließend ein erstes Foto ihres Töchterchens zeigt. Inci erklärte weiter: "Am 24. September um 23:46 Uhr hast du uns vom ersten Augenblick an verzaubert!"

In den vergangenen Tagen hatte Inci mehr als sehnsüchtig auf die Geburt gewartet. Wegen starker Wehen plante sie sogar schon, die Geburt einleiten zu lassen. Ob ihre Kleine sich nun auf natürlich Weise oder aber mit Unterstützung auf den Weg gemacht hat, verriet sie jetzt nicht.

Isabella Rosalie

Inci Sencer

Inci Sencer mit ihren beiden Töchern Neyla und Mila

