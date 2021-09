Noah Beck schwelgt in Erinnerungen! Im Herbst vergangenen Jahres gab der TikTok-Star ganz offiziell bekannt, dass er mit der Web-Bekanntheit Dixie D'Amelio (20) in einer Beziehung ist. Obwohl die Turteltauben ihr Liebesglück seit einigen Monaten privater halten, versorgen sie ihre Fans trotzdem noch hin und wieder im Netz mit süßen Pärchenfotos. Jetzt feierte das Paar bereits seinen ersten Jahrestag – und zu diesem Anlass teilte Noah ein paar Throwback-Pics von sich und seiner Liebsten!

Auf seinem Instagram-Account postete der 20-Jährige eine ganze Reihe von Schnappschüssen, die ihn mit seiner Freundin zeigen. Während sich die Turteltauben auf einem Bild liebevoll küssen, strahlen sie auf einem weiteren überglücklich in die Kamera. In der Kommentarspalte unter dem Posting machte Noah klar, wie verliebt er in Dixie sei. "Ein Jahr mit dir, auf viele weitere", notierte er und fügte zusätzlich ein Herz-Emoji an.

Die gebürtige US-Amerikanerin ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, dem Webstar einen süßen Beitrag zum ersten Jahrestag zu widmen: Sie teilte genau wie Noah ein paar gemeinsame Fotos auf ihrem Account. "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden so sehr lieben könnte wie dich. Danke für alles, Baby, ich liebe dich", schwärmte Dixie darunter.

Noah Beck und Dixie D'Amelio, TikTok-Stars

Noah Beck und Dixie D'Amelio, TikTok-Stars

Dixie D'Amelio und Noah Beck, TikTok-Stars

