Die Royals zogen heute Abend alle Blicke auf sich! In London feiert endlich der neue James Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" Weltpremiere. Damit verabschiedet sich der Hauptdarsteller Daniel Craig (53) endgültig von seiner Rolle als Agent 007. Bereits im Vorfeld wurde angekündigt, dass zu diesem besonderen Anlass auch der britische Adel erwartet wird – und mit ihrem Auftritt haben Herzogin Kate (39), Prinz William (39), Herzogin Camilla (74) und Prinz Charles (72) keineswegs enttäuscht!

Gemeinsam traten die Mitglieder der Königsfamilie auf den roten Teppich. Dabei stach insbesondere Kate mit ihrer herrlichen Robe ins Auge. In einem bodenlangen, goldenen Kleid und einem seidenen Umhang funkelte die 39-Jährige auf dem roten Teppich. Das braune Haar trug sie dazu in einer ebenso eleganten Hochsteckfrisur. An der Seite der Duchess war ihr Gatte William. Er hatte sich für einen schwarzen Smoking mit Fliege entschieden.

Prinz Charles hielt es ebenso schlicht wie sein Sohn. Auch er tauchte in einem schwarzen Anzug auf und trug dazu eine Fliege. Seine Frau Camilla hingegen beeindruckte in einem hochgeschlossenen, himmelblauen Kleid, besetzt mit funkelnden Steinchen.

