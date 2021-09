Sie feiert ihre Rückkehr ins Rampenlicht! Cardi B (28) verzückte Anfang September ihre Follower: Die Rapperin brachte ihr zweites Kind zur Welt! Nur wenige Wochen, nachdem ihre Tochter Kulture (3) einen kleinen Bruder bekommen hat, zeigte sich die US-Amerikanerin schon wieder bei einem öffentlichen Event: In Paris flashte sie Fans und Fotografen bei einer Vernissage des Designers Manfred Thierry Mugler (72) in einem atemberaubenden Kleid.

Anlässlich der Paris Fashion Week präsentierte das Musée des Arts Décoratifs zu Ehren des Designers eine Ausstellung mit dessen Kreationen. Als besonderer Gast erschien auch Cardi – natürlich in einer Robe des Meisters! Den Fotografen präsentierte sich die Musikerin in einem hautengen, schulterfreien roten Kleid mit passenden langen Handschuhen. "Er ist wirklich mein liebster kreativer Geist auf der ganzen Welt", würdigte sie Manfreds Lebenswerk auf Instagram.

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Cardi ihre Fans mit einem Auftritt in der französischen Hauptstadt den Atem raubt: 2019 zeigte sie sich etwa in einem aufregenden Kleid in Grün- und Blautönen, das ihr Gesicht komplett verdeckte. Entworfen hatte das Stück der Designer Richard Quinn.

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihrem zweiten Kind

Getty Images Cardi B, Rapperin

Instagram / kollincarter Cardi B bei der Paris Fashion Week 2019

