Wie verdient Michael Wendler (49) sein Geld? Seitdem der Schlagersänger gemeinsam mit seiner Frau Laura (21) Deutschland den Rücken kehrte, lebt er in Cape Coral in Florida. Letztes Jahr schien ihm hierzulande noch eine große Karriere bevorzustehen. Er war ein Teil der DSDS-Jury und zog einen großen Werbedeal mit einer Supermarktkette an Land. Inzwischen machte er nicht nur aufgrund von verschwörungstheoretischen Äußerungen von sich reden – Michael soll angeblich auch hoch verschuldet sein. Doch der Musiker soll immer noch ein monatliches Einkommen von mehreren zehntausend Euro haben.

Wie die Bild berichtet, gehe aus Kontoauszügen einer US-amerikanischen Bank hervor, dass Michaels Plattenfirma seit Anfang des Jahres monatlich 36.700 Euro einnimmt. Das Geld komme vom umstrittenen Kopp-Verlag, dessen Produkte der 49-Jährige im sozialen Netzwerk Telegram bewirbt. Der Verlag führt neben verschwörungstheoretischen und rechtsextremen Titeln auch Produkte aus dem Bereich Outdoor-Ausrüstung, Überlebenstechniken und Selbstschutz.

So soll Michael Bild zufolge auf Telegram unter anderem Werbung für Kurbelradios, Stromgeneratoren und Wasserfilter gemacht haben. Bei jeder Bestellung soll der Wahlamerikaner eine hohe Provision von dem Verlag erhalten.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler

Anzeige

Telegram / Michael Wendler Michael Wendler, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de