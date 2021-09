Sie teilt an ihre Mutter aus! Das Verhältnis von Nathalie Volk (24) zu ihrer Mutter gilt zurzeit als angespannt. Viktoria Volk hatte sich kürzlich zu der Beziehung ihrer Tochter mit Timur A. geäußert – und sie ist nicht allzu begeistert von Nathalies neuem Verlobten. Der Grund: Viktoria meint, das Hells-Angels-Mitglied wolle ihre Tochter kontrollieren. Doch jetzt dreht Nathalie den Spieß um und behauptet: Ihre Mutter sei diejenige, die einst versucht habe, sie zu manipulieren...

In der Talkshow "Nachtcafé" erzählt Nathalie, in ihrer Kindheit habe es an "Liebe" vonseiten ihrer Mutter gefehlt. Auch packt sie über ihre vorherige Beziehung mit Unternehmer Frank Otto (64) aus. "Ich wurde immer sehr unter Druck gesetzt und auch in diese Beziehung mit Frank gedrängt", offenbart Nathalie hinsichtlich des angeblichen Einflusses ihrer Mutter und ihres Bruders auf ihre frühere Beziehung. Mehr noch: Um bei Frank zu bleiben, sei sie von ihrer Mutter sogar "sehr viel manipuliert" worden.

"Im Moment habe ich keinen Kontakt zu meiner Mutter", gesteht die Beauty. Doch happy ist Nathalie über das aktuelle Verhältnis zu ihrer Kernfamilie nicht! Auf Dauer wünsche sie sich, dass "alle harmonisch miteinander" leben können. Und wird sie ihre Mutter zu ihrer anstehenden Hochzeit mit Timur einladen? "Mal sehen, man weiß nicht, was die Zukunft bringt", sagt Nathalie.

Actionpress/ Andre Mischke Viktoria Volk bei ihrem Prozess in Lüneburg

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

