Viktoria Volk bezieht nun ganz klar Stellung zur Beziehung ihrer Tochter Nathalie (24)! Die einstige GNTM-Kandidatin ist aktuell mit Timur liiert – und Anfang September gingen die beiden Turteltauben sogar den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt! Eine Person, die den beiden wohl nicht zu ihrem Liebesglück gratulierte, ist die Mutter des Models, die seit dem Umzug ihrer Tochter in die Türkei keinen Kontakt mehr zu ihr hat. In einem Interview machte sie nun deutlich, was sie von ihrem Schwiegersohn in spe hält.

Gegenüber RTL erzählt Viktoria, sie habe die Vermutung, dass Nathalie von ihrem Verlobten kontrolliert werde. "Er versucht, sie von allen fernzuhalten", ist sie sich sicher. Auch ihre wiederholten Versuche, ihrer Tochter von ihren Bedenken gegenüber Timur zu berichten, seien immer wieder fehlgeschlagen. "Ich versuche manchmal, mit ihr zu schreiben. Ich versuche ihr das zu sagen, was ich denke, und sie blockiert mich", erklärt Viktoria weiter. Dass die 24-Jährige jeglichen Kontakt ablehnt, liegt ihrer Meinung nach ganz klar an Nathalies Partner.

Die Promi-Mutter habe auch einen Verdacht, warum Timur so großen Einfluss auf Nathalie hat: Er sei eine Art Vaterersatz für die TV-Bekanntheit, die laut ihrer Mutter die Trennung ihrer Eltern nie verwunden habe. Für die Zukunft erhofft sich Viktoria für ihre Tochter vor allem eines: "Ich wünsche ihr, dass sie wirklich schlau und wachsam wird. Und vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt, was ich hier gesagt habe."

Anzeige

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Anzeige

Actionpress/ Andre Mischke Viktoria Volk vor dem Landgericht Lüneburg

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de