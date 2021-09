Dagi Bee (27) hat schon genaue Wunschvorstellungen im Hinblick auf die bevorstehende Geburt ihres Kindes! Die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) fiebern einem neuen Lebensabschnitt entgegen: Der erste gemeinsame Nachwuchs des Paares wird vorraussichtlich im Dezember das Licht der Welt erblicken. Natürlich machen die Eltern in spe sich auch Gedanken über die Entbindung ihres Babys: Dagi möchte ihr Kind auf natürlichem Wege bekommen!

In einem Q&A auf Instagram brannte einem Follower die Frage auf den Nägeln, wie Dagi ihr Kind zur Welt bringen möchte. Die werdende Mama verriet daraufhin, dass sie eigentlich immer einen Kaiserschnitt wollte, weil sie vor ihrer Schwangerschaft Angst vor einer natürlichen Geburt gehabt habe – das sei aber jetzt anders. "Je mehr ich mich dann damit zu Beginn meiner Schwangerschaft beschäftigt habe, habe ich bemerkt, dass ich unbedingt eine natürliche Geburt möchte. Es haben so viele Frauen auch vor mir geschafft, also schaffe ich das auch", antwortete sie.

Dennoch mache Dagi sich keinen Druck, ihr Baby unbedingt auf natürlichem Wege gebären zu müssen: "Klar, wenn es gesundheitlich nicht anders möglich ist, dann geht es halt nicht." So oder so freue sie sich schon sehr auf den Moment, wenn es endlich losgeht.

Anzeige

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de