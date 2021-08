Endlich muss Dagi Bee (26) ihren Fans nichts mehr vorenthalten! Aktuell könnte die Beetique-Gründerin nicht glücklicher sein. Anfang des Monats hatte die blonde Schönheit die große Bombe platzen lassen, dass sie und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern werden. Seitdem wird sie von ihren Fans nur so mit Liebe überschüttet. Nun veröffentlichte die baldige Mama einen Schnappschuss von sich im Bikini, der ihren runden Babybauch perfekt in Szene setzt.

Auf Instagram teilte die YouTuberin jetzt ein Foto, auf dem die Webvideo-Produzentin in einem Leoparden-Bikini die Sonne am Mittelmeer genoss. "Nach jahrelangen Spekulationen, ob ich nun schwanger bin oder nicht, ist es dann doch jetzt ganz schön, sagen zu können: Ja, ich bin schwanger", begann die 26-Jährigen ihren Post scherzend. "Und es ist auch ganz schön, endlich all die Fotos zeigen zu können, die ich die ganze Zeit verheimlichen musste", fuhr sie überglücklich fort. Immerhin ist Dagis runde Körpermitte langsam nicht mehr zu übersehen.

Bereits kurz nach der öffentlichen Verkündung der Schwangerschaft hatte die gebürtige Düsseldorferin eine Aufnahme der erfreuten zukünftigen Eltern geteilt. "Wir können es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig fassen, was wir gerade erleben & was für ein unglaubliches Glück wir haben", schrieb die Beauty zu dem Foto, auf dem ihr Schatz ihren Bauch liebevoll streichelt. "Wir müssen erst mal realisieren, was gerade passiert", meinte sie abschließend.

Instagram / dagibee Dagi Bees Babybauch

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

