Hat Sam Asghari (27) seine Verlobte Britney Spears (39) wirklich erst vor fünf Jahren kennengelernt? Seit einigen Tagen kursiert ein Video im Netz, in dem ein kleiner Junge im Jahr 2000 ein Autogramm von Britney bekommt und ein Bild mit ihr macht. Fans bemerkten eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Kind und dem Verlobten der Sängerin – lernte Sam die Musikerin etwa schon vor 21 Jahren kennen?

Sam teilte auf Instagram das besagte Video und betonte: "Nur um eins klarzustellen: Das bin nicht ich!" Tatsächlich wäre es ein witziger Zufall gewesen, wäre das wirklich er in dem Video gewesen, denn Britney scherzte darin gegenüber dem kleinen Jungen: "Rufst du mich an, wenn du etwas älter bist? Versprichst du mir das bitte?" Um Fans davon zu überzeugen, dass er nicht der kleine Herzensbrecher aus dem Video ist, teilte Sam ein Bild von sich aus demselben Jahr. In der Tat sehen sich die beiden Kinder darauf verblüffend ähnlich, was anscheinend auch dem Fitnesscoach nicht entgangen ist. "Aber ernsthaft, was zur Hölle", kommentierte er den Bildervergleich.

In Wirklichkeit lernte der 27-Jährige Britney am Set ihres "Slumber Party"-Videos im Jahr 2016 kennen. Vergangene Woche gaben die beiden ihre Verlobung bekannt und die Princess of Pop schwärmte auf Instagram: "Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. [...] Ich bin so gesegnet, es ist wahnsinnig."

Instagram / samasghari Sam Asghari (r.)

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears im März 2020

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im September 2021

