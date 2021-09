Freudige Nachrichten für alle Schlagerfans! Zwar führte Florian Silbereisen (40) in den vergangenen Monaten weiterhin durch seine TV-Shows, doch auf ein großes Live-Publikum musste er dabei verzichten. Das größte Event von allen, der "Schlagerboom", musste 2020 aufgrund der Gesundheitskrise sogar komplett abgesagt werden. In diesem Jahr sieht das aber schon ganz anders aus: Flori darf die XXL-Schlagerfete steigen lassen – und das samt einem riesigen Live-Publikum!

Wie Bild berichtet, haben die ARD-Chefs endlich grünes Licht für die TV-Show gegeben. Am 23. Oktober ist es so weit: Der "Schlagerboom" kehrt im großen Stil zurück. Geimpfte und Genesene dürfen wieder in der Dortmunder Westfalenhalle zu den größten Schlagerhits feiern – sehr zur Erleichterung des Moderators. "Wir haben schon im Sommer davon geträumt, gemeinsam das ganz große Feiern zu starten! Ich kann es noch gar nicht glauben!", jubelte Flori.

Den "Schlagerboom 2019" dürfte der 40-Jährige noch bestens in Erinnerung haben und mit großen Emotionen in Verbindung bringen. Damals hatte ihn seine Ex-Freundin Helene Fischer (37) während der Show überrascht. Mit dieser besonderen Geste hatte sie den Musiker zu Tränen gerührt.

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagerstar

ActionPress/ Clemens Bilan Musiker Florian Silbereisen

THÜRINGEN PRESS Helene Fischer und Florian Silbereisen im Januar 2019 in Berlin

