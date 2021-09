Läuten bei Capital Bra (26) etwa bald die Hochzeitsglocken? Während der Rapper mit seiner Musik regelmäßig die deutschen Charts stürmt, hält er sein Privatleben lieber geheim. Zwar zeigt der Musiker in letzter Zeit immer mal öfter seine beiden Söhne, die Frau an seiner Seite ist allerdings unbekannt. Jetzt überraschte der Künstler seine Fans aber mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Capi und seine Partnerin haben sich verlobt!

In seiner Instagram-Story stellte Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, seinem Kumpel Kalazh jetzt eine ganz bestimmte Frage: "Bratan, soll ich dir mal die kleinste Handschelle der Welt zeigen?" Daraufhin hielt der 26-Jährige seine Hand in die Kamera, an der ein silberner Ring zu sehen ist. Auf Promiflash-Nachfrage bestätigte Capi, dass er sich mit seiner Freundin verlobt hat. Aus den News wolle der "Berlin lebt"-Interpret allerdings gar keine große Welle machen.

Wer weiß, vielleicht entscheidet sich Capi ja bald selbst dazu, den Fans seine Zukünftige vorzustellen. Bis dahin wird es aber bestimmt noch jede Menge Content mit seinen beiden Sprösslingen geben. Die Jungs sind ohnehin Capis ganzer Stolz. "Mein Ein und Alles", schrieb der Wahlberliner beispielsweise erst kürzlich unter einen Schnappschuss, bei dem das Trio auf einem Selfie vereint ist.

