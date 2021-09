Was für ein süßer Wonneproppen! Mitte Juli wurde Halsey (27) zum ersten Mal Mutter und brachte ihren Sohn Ender Ridley Aydin zur Welt. Seitdem ließ die Musikerin ihre Follower stets am Alltag als frischgebackene Mutter teilhaben und zeigte sich unter anderem beim Stillen. Das Gesicht ihres Babys hatte die Sängerin dabei jedoch stets versteckt gehalten. Nun präsentierte Halsey ihren ganzen Stolz aber doch im Netz und postete das erste Foto von Enders Gesicht!

Am 29. September wurde die Künstlerin 27 Jahre alt. Zu diesem Anlass wollte das Geburtstagskind aber weniger sich selbst und mehr ihren Nachwuchs feiern. Auf Instagram postete sie zwei zuckersüße Fotos ihres Sohnes. Auf dem Arm seines Vaters Alev Aydin grinst er darauf frech in die Kamera und trägt kunterbunte Klamotten. "Das beste Geburtstagsgeschenk, da ist es", schrieb Halsey unter die Bilder.

Wie sehr ihr Sohnemann ihr Leben verändert hat, gibt die US-Amerikanerin offen zu. Insbesondere ihr After-Baby-Body macht der "Without Me"-Interpretin schwer zu schaffen. "Meine Schwangerschaft hat meinen Körper so sehr verändert. Es ist zu einem echten Kampf geworden zu lernen, wie man ein Stilgespür entwickelt, wenn man nicht an seine neue Figur gewöhnt ist", schrieb die Beauty ehrlich auf Twitter.

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender im September 2021

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

