Schon neun Jahre ist es her, dass die Welt sich von Dirk Bach (✝51) verabschieden musste. Den meisten Leuten bleibt der Komiker als Co-Moderator von Sonja Zietlow (53) bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! in Erinnerung. 2012 verstarb die Dschungel-Ikone im Alter von 51 Jahren an Herzversagen – doch auch neun Jahre später wird der Entertainer von Fans und Kollegen noch immer sehr vermisst.

Bereits Anfang des Jahres erinnerte RTL mit einer großen Hommage an den verstorbenen Moderator zurück. In einer Folge "Dschungelcamp" wurde im Januar ein Zusammenschnitt verschiedener Szenen von Dirk gezeigt, was nicht nur die Zuschauer, sondern vor allem auch sie Moderatorin Sonja sehr berührte. "Du bist meine Dschungelkönigin. Niemand kann solche Sachen so schön kommentieren wie du", witzelte Dirk in einem Clip mit seiner Kollegin. Daraufhin wurde es erst einmal still im Studio. Sonja erklärte daraufhin sichtlich ergriffen: "Das war leider die letzte Staffel mit meinem Dickie."

Auch als die 53-Jährige im vergangenen Jahr bei Grill den Henssler – das Weihnachtsmenü zu Gast war, sprach sie über ihren einstigen Kollegen. "Der Herr Hartwig hat den Herrn Bach jetzt schon abgelöst, aber in meinem Herzen habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, der Dirk ist noch dabei", teilte sie den Zuschauern mit.

Getty Images Dirk Bach und Sonja Zietlow beim Deutschen Fernsehpreis 2011

ActionPress Komiker Dirk Bach

Getty Images Sonja Zietlow und Dirk Bach im Dezember 2004

