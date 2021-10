Endlich ist es offiziell! Im vergangenen Dezember plauderte ein Insider aus, dass Chord Overstreet (32) nach seiner gescheiterten Beziehung zu Harry Potter-Star Emma Watson (31) nun Camelia Somers daten soll. Gesprochen haben bisher weder der ehemalige Glee-Darsteller noch die Enkelin von Serienikone Suzanne Somers (74) über ihre vermeintliche Liebe – und das tun sie auch weiterhin nicht. Mit einem Musikvideo haben sie nun aber ihre Beziehung bestätigt.

Am Freitag veröffentlichte Chord das Musikvideo zu seinem neuen Song "Sunkissed" auf YouTube. Darin übernimmt keine Geringere als Camelia die Rolle seiner Freundin. In dem Clip genießen die beiden ihre Zweisamkeit, kuscheln unter anderem in einer Hängematte und spielen Scrabble zusammen. Damit dürfte nun also endlich klar sein, dass Camelia die neue Frau an der Seite des 32-Jährigen ist.

Die Idee, ihre Beziehung mit einem Musikvideo zu bestätigen, scheint den Fans zu gefallen. Unter einem Teaser zum Video auf Chords Instagram-Profil teilten sie ihre Freude mit. "So süß, dass deine Freundin auch dabei ist" oder "Oh mein Gott, Leute, ihr seid so süß zusammen", schrieben beispielsweise zwei User.

Instagram / cameliasomers Camelia Somers, Schauspielerin

Getty Images Chord Overstreet, Schauspieler und Sänger

Getty Images Chord Overstreet, Februar 2020

