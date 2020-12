Also doch kein Happy End mit Emma Watson (30)? Eigentlich hatte der Himmel für die Harry Potter-Darstellerin und ihren Schauspielkollegen Chord Overstreet (31) nach Krisengerüchten wieder voller Geigen gehangen – eigentlich! Nachdem die beiden im Sommer dieses Jahres beim Turteln erwischt worden waren, scheint nun endgültig alles aus zu sein. Schließlich soll Chord längst mit einer neuen Frau anbandeln – und zwar mit TV-Beauty Camelia Somers, der Enkelin von Serienikone Suzanne Somers (74).

People bringt die Gerüchteküche um Chord und Camelia ordentlich zum Brodeln: Das US-Magazin will von einem Insider erfahren haben, dass sich die beiden daten, im Grunde sogar schon ein Paar seien. Eine offizielle Bestätigung des romantischen Buschfunks ist bisher ausgeblieben – weder Chord noch Camelias Sprecher hatte sich auf Anfrage des Onlineportals geäußert.

Fakt ist jedoch: Camelia ist ein großer Fan von Chords Musik – und macht daraus kein Geheimnis. Nachdem der einstige Glee-Star seinen neuen Song "Water Into Wine" veröffentlicht hatte, teilte ihn die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: "Dieses Lied! Ich bin so stolz auf dich!" Außerdem verzierte sie den Beitrag mit zwei verdächtigen Herz-Emojis.

Jesse Grant; Frazer Harrison /Getty Images Collage: Emma Watson und Chord Overstreet

Instagram / cameliasomers Camelia und ihre Großmutter Suzanne Somers im September 2016

Instagram / cameliasomers Camelia Somers, Schauspielerin

