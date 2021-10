Sophia Vegas (34) schwebt auf Wolke sieben! In Sachen Liebe könnte es bei der Ex-Frau des Rotlicht-Königs Bert Wollersheim (70) aktuell wohl kaum besser laufen. Nach der Trennung fand die Blondine in dem US-amerikanischen Investmentberater Daniel Charlier ihren Mister Right. Mitte September 2019 gaben sich die Turteltauben das Jawort. Zum Jubiläum ihrer Ehe widmete Sophia ihrem Mann nun besonders rührende Zeilen im Netz!

"Alles Gute zum Jubiläumsmonat meinem geliebten Ehemann", schrieb Sophia zu einem emotionalen Instagram-Post. Passend dazu veröffentlichte die Wahlamerikanerin mehrere Aufnahmen ihrer damaligen Hochzeit. Wie schnell die Zeit seitdem verging, kann Sophia selbst kaum glauben: "Mit dir an meiner Seite ist jeder Tag ein Fest. Mit dir ist mein Leben bis ins kleinste Detail komplett. Ich bin dir so dankbar!"

Einen Alltag ohne ihren Liebsten kann sich Sophia mit ihrem Töchterchen Amanda kaum noch vorstellen. "Du schenkst uns das unglaublichste Leben, von dem ich je geträumt habe", verriet die gebürtige Berlinerin. Mit Daniel freue sie sich auf weitere gemeinsame Jahre. "Du bist der beste Ehemann, den ich mir vorstellen kann. Danke, dass du mein Liebling bist. Ich liebe dich", schwärmte Sophia.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas' Tochter Amanda

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas im August 2020

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Februar 2020 in Beverly Hills

