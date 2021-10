Lil Nas X hält nicht länger geheim, mit wem er zusammen war! Der Rapper hatte im August bekannt gegeben, dass er frischverliebt sei – die Identität seines Partners hielt er jedoch geheim. Nur einen Monat später fand die junge Liebe jedoch überraschend ihr jähes Ende, wie der Musiker jüngst erklärte. Nun schwärmte Lil Nas X in den höchsten Tönen von seinem Verflossenen – und gab nebenbei auch noch dessen Identität preis!

In der Radioshow SiriusXM's Hits 1 LA enthüllte der "Montero"-Interpret, dass es sich bei seinem Ex-Freund um den Tänzer Yai Ariza handelt, der in dem Musikvideo zu "That's What I Want" mitgespielt hatte. "Wir waren zusammen und wir haben immer noch ein gutes Verhältnis", verriet der 22-Jährige. Grund für die Trennung sei gewesen, dass Lil Nas X sich auf seine Musik konzentrieren wollte – ein Comeback schließt er aber nicht aus. "Ich bin immer noch sehr verliebt, ich versuche, damit umzugehen... Wenn es sein soll, wird es in der Zukunft passieren, das Leben ist lang", offenbarte er.

Einige Fans waren dem Duo schon vor mehreren Wochen auf die Schliche gekommen – Yai hatte nämlich auf Instagram diverse Bilder von sich und Lil Nas X geteilt. "Komm schon, ihr seid ein Paar, oder?", hatte ein Fan bereits im August kommentiert.

Anzeige

Getty Images Lil Nas X im September 2021 in New York City

Anzeige

Instagram / yai_ariza Yai Ariza und Lil Nas X

Anzeige

Getty Images Lil Nas X auf der Met Gala im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de