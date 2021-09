Lil Nas X geht wieder als Single durchs Leben. Der Rapper hat erst im vergangenen Monat bestätigt, dass er in einer Beziehung ist. Zuvor hatte er selbst die Gerüchteküche mit einem vielsagenden Kommentar angeheizt. Wer der Glückliche an seiner Seite ist, wollte der Musiker damals nicht verraten. Nun muss der US-Star erneut Liebes-News verkünden – dieses Mal aber keine schönen: Lil Nas X hat sich wieder von seinem Freund getrennt.

Das verriet der 22-Jährige jetzt in der Show Andy Cohen Live. Als der Moderator Andy Cohen (53) ihn auf seine Romanze ansprach, erklärte Lil Nas X: "Ich habe mich mit jemandem getroffen. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich das nicht mehr will." Der "Old Town Road"-Interpret hat seine Beziehung also beendet. Was es mit dem plötzlichen Liebes-Aus auf sich hat, verriet er allerdings nicht.

Auf weitere Liebes-News brauchen seine Fans allzu bald wahrscheinlich nicht hoffen. Denn obwohl es an Angeboten offenbar nicht mangelt, will Lil Nas X – der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heißt – erstmal eine Weile Single bleiben. "Vielleicht lasse ich mich im Moment einfach ein bisschen treiben. Ich will bloß an meiner Musik arbeiten und ab und an küsse ich vielleicht mal einen Typen", erklärte er.

Getty Images Lil Nas X im Juni 2021 in Los Angeles

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Musiker

Getty Images Lil Nas X bei den Grammy Awards in L.A. im Januar 2020

