Claudia Obert (60) hat sich in Bezug auf ein sehr sensibles Thema geöffnet. Die Lebedame begeisterte ihre Fans bereits in diversen TV-Formaten wie etwa Kampf der Realitystars mit ihren flotten Sprüchen und ihrer lässigen Art. Vor Kurzem zeigte die Brünette sich jedoch erstmals von ihrer verletzlichen Seite: Sie verriet, dass sie ein Kind verloren hat. Die genauen Umstände hat sie bislang für sich behalten – in ihrem Buch kam Claudia jetzt jedoch noch mal auf ihren Verlust zu sprechen.

In ihrem Buch "Life is a party! Mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen" schilderte die Unternehmerin die Situation, in der sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr – zunächst habe sie sich ganz und gar nicht darüber gefreut. Das habe sich aber langsam geändert: "So kam der Moment, wo ich mich erwischte, dass ich Namen für das Kind aussuchte: [...] Ich wäre Mutter geworden von Jacky Obert oder James Obert. Das Kind wäre heute 40."

Warum sie das Kind nicht bekam, ließ sie offen. Sie sei an dieser Stelle "blockiert". "Mehr als 'Ich war mal schwanger' kann und will ich nicht preisgeben. [...] Dass ich aber heute Mutter sein könnte, das gehört zu meiner Biografie – vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen", fuhr sie fort.

Anzeige

ActionPress/ Guido Ohlenbostel Claudia Obert, TV-Star

Anzeige

Public Address/ActionPress Claudia Obert, Modeunternehmerin

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de