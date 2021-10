Muss sich Laura Hink mit eifersüchtigen Fans herumschlagen? Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Kollege Marcel Maurice Neue (32) machten vor wenigen Wochen ihre Liebe öffentlich und schweben seitdem auf Wolke sieben. Viele Fans freuten sich mit ihnen – aber wie reagierten Marcels weibliche Bewunderer auf die Liebes-News? Ob sich das Paar mit enttäuschten Reaktionen auseinandersetzen musste, hat es Promiflash verraten!

Im Interview mit Promiflash verrät Marcel, dass er kaum eifersüchtige Nachrichten bekommen habe – im Gegenteil. "Viele haben sich gefreut. [...] Überwiegend war die Resonanz positiv, was mich sehr gewundert, aber auch sehr gefreut hat", berichtet der 32-Jährige. Er freue sich sehr über die positiven Rückmeldungen seiner Follower: "Danke an euch, dass ihr alle so cool damit umgeht – ich bin nämlich froh, endlich wieder glücklich zu sein."

Laura bekam ebenfalls keine kritischen Nachrichten von den weiblichen Fans ihres Partners – dafür jedoch von ein paar männlichen Followern: "Nur positive Sachen, außer von ein paar Typen – aber sonst nur positive Sachen."

Anzeige

Instagram / mrjay26 Laura Hink und Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Instagram / marcelneue Marcel Maurice Neue und Laura Hink

Anzeige

Instagram / laura__hnk Marcel Maurice Neue und Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de