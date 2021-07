Marcel Maurice Neue (31) und Laura Hink könnten offenbar kaum glücklicher miteinander sein! Im vergangenen Jahr lernten sich die Schauspieler am Set von Berlin - Tag & Nacht kennen – und wurden wenige Monate später ein Paar! Ihr Liebesglück hielten die zwei Turteltauben jedoch lange Zeit privat: Erst vor wenigen Tagen gaben sie bekannt, in einer Beziehung zu sein. Gegenüber Promiflash verraten Marcel und Laura jetzt, was sie am anderen so sehr lieben!

Im Gespräch mit Promiflash schwärmen die beiden regelrecht voneinander. Der 31-Jährige schätze an seiner Freundin vor allem ihren Charakter und ihre tolle Ausstrahlung. "Sie gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit, von zu Hause. Und ich mag ihre Grübchen sehr, wenn sie lächelt. Das verzaubert mich", beschreibt Marcel seine Gefühle. Seiner Laura scheint es da ähnlich zu gehen. Die Laiendarstellerin liebe einfach seine Art: "Wie er mit mir umgeht, wie wir miteinander umgehen. Wir können zusammen lachen, aber auch zusammen weinen."

Doch wie kommen die zwei Turteltauben seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung am BTN-Set zurecht? Dem gebürtigen Berliner falle es total leicht, Berufliches von Privatem zu trennen. Kein Wunder, schließlich dreht er schon seit zehn Jahren für die Daily. Für die Beauty sei es ebenfalls kein Problem, mit ihrem Freund zusammenzuarbeiten: "Das funktioniert super."

"Berlin - Tag & Nacht": montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Marcel Maurice Neue, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

RTL 2 "Berlin – Tag & Nacht"-Stars Marcel Maurice Neue und Laura Hink

Anzeige

Instagram / laura__hnk Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



