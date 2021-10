Loredana Wollny (17) ist bescheiden, zumindest was ihren Nachwuchs angeht! Als Mitglied und zugleich Nesthäkchen der beliebten TV-Großfamilie ist der Jugendlichen bewusst, was es bedeutet, mit mehreren Geschwistern aufzuwachsen. Davon hat die Schülerin aber offenbar genug nun – zumindest, wenn sie an ihre eigene Zukunft denkt. Was ihre Familienplanung angeht, gibt sich Loredana überzeugt: Nur ein Kind – und keines mehr!

Bei einem Spaziergang mit ihrer älteren Schwester Sarafina Wollny (26) plauderte Loredana in der aktuellen Wollny-Folge nun aus: "Ich möchte schon Mama werden, aber bis jetzt sage ich, ich möchte nur ein Kind haben!" Sie sehe schon, wie viel Arbeit ein Kind machen kann, wenn sie hin und wieder ein paar Stunden auf ihre kleine Nichte Püppi aufpasse. "Ich weiß nicht, ob ich das mit drei oder vier so kleinen Püppis aushalten würde", fügte sie an. Doch wer weiß, ob sich diese Einstellung im Laufe der Jahre nicht doch noch mal ändert. Weitere Kids will Loredana jedenfalls noch nicht ganz ausschließen.

"Ich bewundere Mama wirklich, wie sie das mit uns Chaoten geschafft hat", erzählte Loredana. Bei Nachwuchs mit Zwillingen wie Sarafina oder gar Drillingen vermutet die 17-Jährige allerdings, völlig überfordert zu sein. Doch auch wenn Loredana noch Zweifel hat, ist sich ihre Schwester Sarafina sicher: "Loredana wird definitiv eine gute Mama sein irgendwann!"

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Star

