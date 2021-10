Die Wollnys denken nicht ans Aufhören! Seit Jahren begeistert die TV-Großfamilie zahlreiche Zuschauer. In ihrem eigenen Reality-Format gewährt die Rasselbande ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. In der aktuellen Staffel wird sogar Sarafina Wollnys (26) Schwangerschaft von Beginn bis zur Geburt thematisiert. Doch folgt danach erst mal eine Sendepause? Von wegen: Sarafina ist sich sicher, dass den Wollnys noch lange kein TV-Aus droht!

In einer Instagram-Fragerunde flatterte Sarafina nun die Behauptung ins Postfach, die Familie würde demnächst nicht mehr über die TV-Bildschirme flimmern – daraufhin konterte die Blondine prompt: "Nein, das stimmt nicht!" Offenbar scheint der Fragende kein großer Fan der Folgen zu sein. Doch die frischgebackene Zwillingsmama nimmt die Aussage mit Humor und scherzte: "Gibt ja auch nur einen Sender im TV und die Fernbedienung funktioniert wohl auch nicht."

Sieht ganz so aus, als dürften sich die Follower also noch auf jede Menge Wollny-Geschichten im Fernsehen freuen. Und schon die aktuelle Staffel hat es in sich: Neben einem Zoff zwischen Silvia Wollny (56) und ihrem Partner Harald (61) sind sich auch Sarafina und ihr Peter (28) während der Schwangerschaft der 26-Jährigen öfter uneinig.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, TV-Star

RTL 2 Die Wollnys

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Harald Elsenbast und Silvia Wollny

