Marco Cerullo (32) steht Ioannis Amanatidis (31) kritisch gegenüber! Der Grieche wurde durch seine Bachelorette-Teilnahme bekannt – damals hatte er die Fangemeinde mit seiner besitzergreifenden Art gespalten. Nun gibt er der TV-Suche nach der großen Liebe bei Bachelor in Paradise eine neue Chance. Auch Marco nahm 2019 an der Datingshow teil – er traut Ioannis aber noch nicht ganz über den Weg, wie er Promiflash verrät!

"Der ist bei 'Die Bachelorette' im letzten Jahr komisch aufgefallen und hat sich psychisch auffällig verhalten. Das war ein bisschen too much", findet der 32-Jährige im Promiflash-Interview. Er würde ihm daher raten, einen Gang zurückzuschalten: "Mit diesem Druck, den er aufbaut, funktioniert Flirten nicht." Generell sei Marco sich aber nicht sicher, aus welchen Gründen der Tattoo-Liebhaber bei "Bachelor in Paradise" mitmache: "Ich kann Ioannis schwer einschätzen und bin mir nicht sicher, ob er in Thailand nur Ärger machen will oder wirklich die große Liebe sucht."

Seine Partnerin Christina Graß (33) hingegen zeigt sich gegenüber Promiflash unvoreingenommen. "Man muss erst ein wenig geschaut haben, um das richtig einschätzen zu können. Dazu würde ich gerne meine Meinung abgeben, wenn die ersten Folgen gelaufen sind", meint sie.

TVNOW Ioannis und Melissa bei "Die Bachelorette"

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Graß, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

