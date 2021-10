So sieht es also hinter den Kulissen der Erfolgsserie aus! Ende vergangenen Jahres löste die Netflix-Serie Bridgerton einen totalen Hype bei Streaming-Fans aus. Für viele Supporter war schnell klar: Hier wird es eine zweite Staffel geben! Und tatsächlich sind die Dreharbeiten zur Fortsetzung schon im vollen Gange. Dass es dabei aber manchmal nicht ganz so glamourös zugeht, beweisen nun Bilder vom Set: Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor (26) spaziert im Mantel und kuscheligen Boots herum!

Paparazzi erwischten die 26-Jährige vor wenigen Tagen bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel. Doch während Fans die Schauspielerin jetzt vielleicht in einem pompösen Kleid und mit schönem Schmuck erwarten, müssen diese enttäuscht werden: Phoebe flaniert viel mehr auf den Schnappschüssen in einem Mantel und dicken Winterboots durch das Set. Auch ihr Co-Star Jonathan Bailey (33) zeigt sich auf den Bildern nicht von seiner gewohnt schicken Seite – er spaziert vielmehr in einem Bademantel über die Straße.

Doch nicht nur solche Bilder bekommen Fans zu sehen – denn auch der erste Teaser-Trailer ist vor Kurzem erschienen. Darin spielt vor allem Jonathans Figur Anthony Bridgerton eine große Rolle. Dieser soll nämlich mit Kate (Simone Ashley) in den neuen Folgen anbandeln und dem Teaser zufolge, nähern sich die einstigen Feinde schon ganz bald an.

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Jonathan Bailey am Set von "Bridgerton"

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Phoebe Dynevor am Set der zweiten Staffel von "Bridgerton"

Instagram / simoneasshley Simone Ashley, Schauspielerin

