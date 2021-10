Jessica Schröder (27) kann ihr Babyglück kaum fassen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Nik Schröder (32) sind vor wenigen Wochen erstmals Eltern geworden: Ihre kleine Tochter Hailey Emilia hat Anfang September das Licht der Welt erblickt. Jetzt erinnerte sich die frischgebackene Mutter an den Tag der Geburt zurück – und zwar mit einem besonderen Social-Media-Foto: Auf diesem Bild ist Jessi mitten in den Wehen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Jessi jüngst einen Schnappschuss, der kurz vor der Geburt ihrer Tochter im Krankenhaus entstanden ist. "Voller Respekt und Vorfreude stand ich nun da, Schmerzen in mir, aber auch jede Menge Neugier, dich endlich zu treffen", rief sich die Influencerin den Moment noch einmal in Erinnerung und betonte: "Jeder Schmerz, jedes Wehwehchen war es für deine zuckersüßen Finger, deine strahlenden Augen und deine kleinen Füßchen wert."

Beim Gedanken an den Tag der Geburt kochen bei Jessi immer noch die Emotionen hoch. "Da kullern mir schon wieder Tränen, wenn ich dich auf meiner Brust liegend anschaue", brachte sie ihre Glücksgefühle zum Ausdruck und freute sich: "Ach, was freue ich mich auf all das, was noch kommt!"

Jessi und Nik Schröder mit Tochter Hailey Emilia

Jessica Schröder mit ihrer Tochter Hailey Emilia

Jessi Schröder mit ihrer Tochter Hailey Emilia

