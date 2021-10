Niklas (32) und Jessica Schröder (27) geben Einblicke in ihr neues Leben als Eltern! Erst vor wenigen Wochen wurde der Alltag des einstigen Bachelorette-Kandidaten und der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin komplett auf den Kopf gestellt: Das Paar durfte Anfang September sein erstes Kind – eine kleine Tochter namens Hailey Emilia – auf der Welt begrüßen. Seither hat Jessi bereits einige Details zur Entbindung preisgegeben. Jetzt gab auch Nik einen ausführlichen Geburtsbericht – und zwar aus der Sicht des Vaters!

In einem neuen YouTube-Video lässt Nik die Entbindung seiner Tochter für seine Fans noch einmal Revue passieren. "Die Geburt hat super funktioniert – von 'Fruchtblase geplatzt' bis zur Geburt 16 Minuten, dann war die Kleine auf der Welt", berichtet Nik und schwärmt: "Diesen Moment kann man einfach nicht in Worte fassen. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt." Der Familienvater sei im Kreißsaal schließlich von seinen Glücksgefühlen übermannt worden, beim Anblick seiner Tochter kamen ihm nämlich die Tränen.

Nach der Entbindung habe Nik zudem auch noch eine besondere Aufgabe übernommen. "Ich habe dann selber die Nabelschnur durchgeschnitten, was ein sehr, sehr schöner Moment war", betont er und ruft sich zudem seine Gefühlslage an diesem besonderen Tag in Erinnerung: "Du bist der stolzeste Mensch der Welt."

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey Emilia

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder mit ihrer Tochter und ihren Hunden

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

