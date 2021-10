Bei Philipp Orthi und Walentina Doronina ist schon wieder alles aus! Vor einigen Tagen noch schwärmten der ehemalige Love Island-Teilnehmer und die Are You The One?-Bekanntheit gegenüber Promiflash von ihrem Kennenlernen. Ein Paar seien sie zwar noch nicht, doch es laufe gut. Sogar erste Intimitäten habe es bereits gegeben. Doch damit ist nun Schluss. Walentina und Philipp gehen schon wieder getrennte Wege.

"Es sind Sachen passiert in den vergangenen Tagen, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben, ob das wirklich passt", begann Walentina in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Am Freitag sei sie dann von Philipp nach Mainz eingeladen worden. Doch schon die Begrüßung seinerseits soll sehr kalt ausgefallen sein. Nach einer Clubnacht, bei der unter anderem auch "Love Island"-Teilnehmer Domenik Forster mit dabei war, haben Wale und eine Freundin dann bei Philipp übernachtet. Doch schon gegen sechs Uhr morgens seien die Frauen unsanft geweckt worden – der Blondschopf und seine Kumpels waren schon wieder am Partymachen.

"Es wurde gegen die Wände gehämmert. Dann hat einer geschrien: 'Ich will in das Zimmer, ich trete gleich die Tür ein"', erinnerte die Blondine sich. Besonders enttäuscht sei sie von Philipps fehlender Gastfreundlichkeit. "Meine Freundinnen und ich hatten immer die Befürchtung, dass ich nur ausgenutzt werde und Mittel zum Zweck bin und das hat sich damit einfach krass bestätigt", erzählte Wale schließlich. Sie habe daraufhin kurzen Prozess gemacht und Philipp überall geblockt.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Philipp Orthi und Walentina Doronina im September 2021

RTLZWEI Philipp, Kandidat bei "Love Island" 2021

