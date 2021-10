In der ersten Staffel der lesbischen Datingshow Princess Charming hat Elsa Louise als Kandidatin um das Herz von Irina Schlauch gekämpft. Allerdings reichte es am Schluss dann nur für den zweiten Platz. Trotz der Finalpleite hat die Influencerin eine weitere Liebessuche im TV im Sinn: Elsa will irgendwann einmal ein zweites Mal bei "Princess Charming" dabei sein – und zwar als Princess!

Im Promiflash-Interview sprach Elsa über ihre Zukunftspläne und darüber, ob sie es sich vorstellen kann, noch einmal bei einer TV-Show mitzumachen. "Ein Datingformat jetzt erst mal nicht mehr, vielleicht in ein paar Jahren", erklärte die Berlinerin. In diesem Fall käme für sie aber auch eine zweite Teilnahme bei "Princess Charming" infrage – sie betonte: "Aber dann als Princess oder so. Also mal so die andere Seite. Die eine kenne ich ja jetzt schon."

Zudem kann sich Elsa aber auch noch vorstellen, bei einem ganz anderen TV-Format teilzunehmen. "Vielleicht 'Kampf der Realitystars', da könnte ich mich sehen, mal so etwas anderes", erklärte sie. Und das dürfte auch gar nicht so abwegig sein – immerhin hat auch der ehemalige Prince Charming-Kandidat Gino Bormann (33) zuletzt bei Kampf der Realitystars um den Sieg gekämpft...

Instagram / elsalouise.w Elsa, "Princess Charming"-Teilnehmerin

Instagram / elsalouise.w "Princess Charming"-Kandidatin Elsa

Instagram / gino_charlet.c.official Gino Bormann im August 2021

