Durfte sich Yeliz Koc (27) etwa bereits über die Ankunft ihres Babys freuen? In den vergangenen Wochen hatte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin eher mit negativen Schlagzeilen von sich reden gemacht: Die Trennung von ihrem Ex-Freund und Vater ihres Kindes Jimi Blue Ochsenknecht (29) hatte sich nämlich zu einem regelrechten Rosenkrieg in den sozialen Medien entwickelt. Jetzt macht eine erfreuliche Nachricht die Runde: Yeliz' Baby soll bereits auf der Welt sein!

Das berichtete jetzt zumindest ein Insider aus dem engeren Umfeld der Influencerin gegenüber Bild: Demnach habe Yeliz ihr erstes Kind inzwischen bekommen. Die 27-Jährige habe eine gesunde Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Weitere Infos, wie etwa, ob der Vater Jimi sie im Kreißsaal unterstützt hat, sind bislang allerdings nicht bekannt.

Zwar hat sich Yeliz bislang noch nicht selbst zu den News gemeldet, allerdings war es auf dem Instagram-Account der Beauty in den vergangenen Tagen verdächtig ruhig: Den letzten Post veröffentlichte sie beispielsweise am 20. September – also vor rund zwei Wochen. Und auch in ihrer Story blieb es zuletzt ruhig.

