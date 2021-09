Leni Klum ist ganz oben angekommen! Die Tochter von Supermodel Heidi Klum (48) ist im Fashionbusiness längst keine Unbekannte mehr. Mit gerade einmal 17 Jahren hat sie schon jede Menge Covershootings hinter sich und ordentlich Laufstegerfahrung sammeln können. Jetzt hat der Teenager auch seine eigene Kollektion und durfte diese im Rahmen der Berlin Fashion Week präsentieren. Im Netz schwärmt Leni von ihrer ersten eigenen Fashionshow.

Am Sonntagabend fand die About-You-Show unter Lenis Namen in Berlin statt und der Teenie rockte mit seinen eigenen Styles den Laufsteg. Die Beauty präsentierte beispielsweise eine modische Jeans-Latzhose und strahlte dabei bis über beide Ohren. "Danke, danke, danke an About You und all die großartigen Models, die Teil meiner ersten Modenschau waren. Das bedeutet mir wirklich alles", freute sich die gebürtige New Yorkerin auf ihrem Instagram-Kanal.

Was die 17-Jährige besonders freuen dürfte: Auch ihre Freundinnen konnten Teil des Megaevents sein. In ihrer Story postete Leni ein Foto, das sie umgeben von ihren Girls zeigte. Den Schnappschuss kommentierte sie zwar nicht – doch ihren Fans dürfte klar sein, dass sie sich über die Unterstützung ihrer Clique total gefreut hat. Außerdem gab Leni auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen und filmte sich beispielsweise beim Styling.

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2021

Getty Images Leni Klum mit den Models ihrer Show bei der Berlin Fashion Week

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihren Freundinnen bei der Berlin Fashion Week

