Im Februar des vergangenen Jahres trauerte die ganze Modewelt um Karl Lagerfeld (✝85). Der Meister der Pariser Haute Couture und Kreativdirektor des Labels Chanel war verstorben. Gut ein Jahr nach dem Tod des Designers veröffentlichte das französische Model Baptiste Giabiconi (30) nun das Buch "Karl et moi", in dem er seine Erinnerungen an den Modeschöpfer aufgezeichnet hat. Zu diesem Alnlass verriet er auch private Details über die Mode-Ikone!

In einem Interview mit dem Magazin Le Soir, erinnerte er sich an die Zeit mit Karl und bestätigte auch, dass dieser seine Karriere im Fashion-Business vorangetrieben und ihn sogar zu seiner Muse erklärt habe. In der Öffentlichkeit polarisierte der Modeschöpfer dagegen immer wieder mit spitzen Kommentaren und wurde deshalb teilweise sogar als arrogant abgestempelt. Laut Baptiste war Karl aber sehr freundlich. Jedoch verbarg er seine Höflichkeit, weil er diese als Schwäche angesehen habe. Baptiste hingegen hat eine andere Einschätzung: "Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Das war seine größte Stärke, er war die Güte und Großzügigkeit in Person."

Trotzdem sei es auch gelegentlich zu Spannungen zwischen den beiden Männern gekommen. Vor allem Karls liebste Weggefährtin, die Katze Choupette, sorgte dem Male-Model zufolge für Diskussionen. Diese habe nämlich ihm gehört, bevor sie bei Karl eingezogen ist und zu seinem Liebling wurde.

Getty Images Modedesigner Karl Lagerfeld

Getty Images Modedesigner Karl Lagerfeld und Model Baptiste Giabiconi

Getty Images Baptiste Giabiconi, Model



