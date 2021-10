Die Fans von Porsha Williams (40) müssen jetzt ganz stark sein! Die gebürtige US-Amerikanerin wirkte seit 2012 an der beliebten Reality-TV-Show Real Housewives of Atlanta mit – und begeisterte dabei über Jahre hinweg zahlreiche Follower. In insgesamt neun Staffeln war die Dunkelhaarige zu sehen. Doch künftig müssen die Zuschauer auf sie verzichten: In einem offiziellen Statement gab Porsha jetzt ihr Serien-Aus bekannt.

Auf ihrem Instagram-Account meldete sich die 40-Jährige zu Wort. "Nach zehn lebensverändernden, erfreulichen und unglaublichen Jahren ist es endlich an der Zeit, mein nächstes Kapitel zu beginnen", notierte sie und fügte an: "In der nächsten Staffel werde ich nicht mehr zu 'Real Housewives of Atlanta' zurückkehren." Diese Entscheidung sei ihr sehr schwer gefallen – und Porsha sei total dankbar für die Menschen, mit denen sie jahrelang zusammen gearbeitet habe: "Sie haben das vergangene Jahrzehnt zu einem ganz Besonderen gemacht. Eines, in dem ich unglaubliche Höhen und Tiefen durchlebt habe."

Doch allzu traurig müssen die Follower der TV-Bekanntheit deshalb nicht sein: In ihrem Statement teaserte die Beauty bereits an, dass sie der Fernsehwelt nicht den Rücken kehren wird. "Ich kann es kaum erwarten, alle meine aufregenden neuen Projekte mit der Welt zu teilen – angefangen mit der Veröffentlichung meiner Memoiren 'The Pursuit of Porsha'", erklärte sie positiv gestimmt. Das Buch soll bereits am 16. November erscheinen.

Instagram / porsha4real Porsha Williams, "Real Housewives of Atlanta"-Star

Instagram / porsha4real Porsha Williams im Juni 2021

Getty Images Porsha Williams im September 2016 in Los Angeles

