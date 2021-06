Oh, là, là – Porsha Williams zelebriert ihr neues Lebensjahr aber ganz schön heiß! Hinter der Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit liegen ein paar aufregende Monate. Nachdem sich die Beauty im vergangenen Jahr von ihrem Verlobten Dennis McKinley getrennt hatte, sorgte sie vor Kurzem für Schlagzeilen mit erneuten Verlobungs-News, die allerdings nicht alle für real halten. Doch davon lässt sich die Reality-TV-Schönheit jetzt nicht die Stimmung an ihrem Geburtstag vermiesen: Porsha verbrachte ihren Ehrentag nun besonders sexy im Bikini!

Via Instagram veröffentlichte die US-Amerikanerin einen ziemlich hotten Schnappschuss von sich anlässlich ihres runden Geburtstags. In einem schwarzen, ziemlich knappen Bikini posiert die TV-Beauty lasziv vor etlichen Luftballons auf der Terrasse. "Hallo 40", schrieb Porsha schlicht zu ihrem Beitrag und verdeutlichte ihr Jubiläum mit dem Hashtag #BirthdayGirl. Ihre Fans feierten sie für diesen Beitrag. "Wow, so sieht man also mit 40 aus?", kommentierte unter anderem ein Follower.

Ganz offensichtlich hat die 40-Jährige ihren besonderen Tag in vollen Zügen genossen. Dass sie sich sehen lassen kann, hatte die Beauty in der Vergangenheit schon öfters bewiesen. Scrollen Fans nämlich durch ihren Social-Media-Account, stoßen sie immer wieder auf heiße Momentaufnahmen im sexy Zweiteiler oder engen Kleidchen.

Anzeige

Instagram / porsha4real Dennis McKinley und Porsha Williams im April 2019

Anzeige

Getty Images Porsha Williams, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams, "Real Housewives of Atlanta"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de