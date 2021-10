Wow, was für ein Anblick! Amal (43) und George Clooney (60) sind bekannt für ihre stylishen Red-Carpet-Auftritte – von Filmpremieren über die Met Gala bis hin zur Hochzeit von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40): Das Paar begeisterte schon bei zahllosen namenhaften Events. Nach einigen Monaten Pause traten die Clooneys jetzt für die Premiere von Georges neuem Film gemeinsam auf den roten Teppich.

Sowohl die Anwältin als auch der Schauspieler setzten bei der Premiere von "The Tender Bar" auf einen klassischen Look: George ganz in Schwarz und Amal in einem Schwarz-Weiß-Look. Das Paar sah bei seinem Auftritt so verliebt wie eh und je aus und strahlte bis über alle Ohren – auch nach sechs Jahren Ehe sind die beiden offenbar noch immer hin und weg voneinander. Nachdem George für mehrere Fotos mit seiner Frau posiert hatte, ließ er sich auch mit seinem Schauspielkollegen Ben Affleck (49) ablichten. Den langjährigen Freunden schien es dabei ganz schön schwerzufallen, ernst zu bleiben – sie hatten einen regelrechten Lachflash auf dem roten Teppich.

Kürzlich hatte ein Insider ausgeplaudert, die Clooneys würden erneut Zwillinge erwarten – ein Sprecher des "Up in the Air"-Darstellers dementierte die Gerüchte aber bereits vor einigen Monaten. Vielleicht wollte Amal mit ihrem Kleid mit Cut-Outs an den Seiten jetzt noch mal für alle deutlich machen, dass an den Spekulationen tatsächlich nichts dran ist.

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney in Los Angeles, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images George Clooney und Ben Affleck bei der Premiere von "The Tender Bar" in Los Angeles, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney in Los Angeles, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de