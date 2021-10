Pietro Lombardi (29) spricht offen und ehrlich über seine Vergangenheit! Der Gewinner der 8. Deutschland sucht den Superstar-Staffel hat sich mit seinen Songs wie beispielsweise "Bella Donna", "Cinderella" oder auch "Ti Amo" in die Herzen von Millionen Fans gesungen. Bei seinen Auftritten immer mit dabei – eine Baseballkappe: Die Kopfbedeckung ist über die Jahre zu seinem Markenzeichen geworden. Hinter Pietros Cap steckt allerdings wesentlich mehr als nur eine modebewusste Entscheidung – und zwar eine emotionale Geschichte!

Im Podimo-Podcast "Pietro & Friends" unterhielt sich Pietro jetzt mit Giovanni Zarrella (43) über sein Markenzeichen. "Ich hatte damals lange Haare", rief sich Pietro seine Jugend in Erinnerung und erklärte: "Irgendwann war ich so verzweifelt, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, weil die Haare nicht so waren, wie ich sie wollte und dann habe ich deswegen die Schule geschwänzt." Aus diesem Grund entschied er sich kurzerhand zu einer radikalen Veränderung – er berichtete von seiner Kurzschlussreaktion: "Irgendwann kam der Tag beim Friseur, dass ich gesagt habe: 'Mach einfach eine Glatze.'" Jedoch sei das im Nachhinein "der größte Fehler" gewesen. Seither seien Piets Haare nämlich nie wieder so gewesen wie zuvor – und deshalb trage er immer eine Mütze.

Aber die Schirmmütze trägt Pietro nicht nur in der Öffentlichkeit – auch in den eigenen vier Wänden kann sich der Musiker nur selten von dem Accessoire trennen. "Auch zu Hause auf der Couch habe ich noch die Cappy an", verdeutlichte er und betonte: "Das ist wirklich krass, weil mein Selbstbewusstsein von jetzt auf null geht. Wenn ich die Kappe nicht aufhabe, könnte ich nicht der Lombardi sein, der ich auf der Bühne bin!" Trotzdem bereue er heute nicht, dass er sich damals eine Glatze hat schneiden lassen – immerhin habe ihn sein Markenzeichen im Endeffekt auch dorthin gebracht, wo er heute ist.

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Januar 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

