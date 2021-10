Machine Gun Kelly (31) geriet wieder in ein Handgemenge. Der Rapper sorgte vor einigen Tagen bereits für Aufsehen, als er bei den MTV Video Music Awards mit Conor McGregor (33) auf dem roten Teppich aneinandergeraten war. Bei dem "Louder Than Life"-Festival in Louisville am letzten Septemberwochenende stand der Musiker wieder im Mittelpunkt einer handfesten Auseinandersetzung: Machine Gun Kelly hat sich mit einem Konzertbesucher geprügelt.

Dieses Video, das zurzeit im Netz die Runde macht, zeigt den 31-Jährigen, wie er während seines Gigs vor der Bühne performt. Einer der Festivalbesucher stürmt darin auf MGK zu und schubst ihn heftig. Der Unbekannte wird zwar sofort von Security-Mitarbeitern entfernt, MGK läuft dem Mann allerdings noch hinterher und versetzt ihm offenbar einen Faustschlag. Nachdem die Bodyguards auch den "Bloody Valentine"-Interpreten wegziehen, macht MGK mit seiner Performance weiter, als wäre nichts gewesen.

Sein Auftritt bei dem Festival sorgte aber noch aus einem anderen Grund für Schlagzeilen. In weiteren Social-Media-Clips hört man, wie Machine Gun Kelly von der Menge ausgebuht wird. Der Musikstar selbst will davon allerdings nichts wissen. "Ich weiß nicht, warum die Medien immer Lügen über mich verbreiten, aber alles, was ich gesehen habe, sind 20.000 großartige Fans bei dem Festival, die jedes Wort mitgesungen haben und 20, die sauer waren", schrieb er auf Twitter.

