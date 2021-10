Das wird eine Gaudi! Bald schon soll die brandneue Datingshow "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe" starten – mit dabei ist eine wahre Kuppelshow-Expertin: Jana Ina Zarrella (44). Die moderierte ganze fünf Staffeln lang Love Island und wurde erst kürzlich von Sylvie Meis (43) in der Show abgelöst. Für Jana Inas neues Format gibt es jetzt einen offiziellen Starttermin.

RTLZwei gab nun bekannt, dass "Let's Love" schon bald über die Bildschirme flimmern wird: am 25. Oktober geht es los. Die Realityshow wird immer montags um 17:05 Uhr laufen. In der Show ziehen zwei Singles zusammen in eine idyllische Hütte, auf der sie es sich gemütlich machen dürfen. Jana Ina überblickt das Ganze als Moderatorin und darf die Kandidaten auf ihrer Reise begleiten. "Also, ich bin auf jeden Fall immer da und passe auf, dass die Singles sich wohlfühlen", betonte die 44-Jährige gegenüber dem Presseportal. Wenn es nach 24 Stunden zwischen den Teilnehmern funkt, können sie ihren Aufenthalt auf der Liebeshütte um fünf weitere Tage verlängern.

"Let's Love" wird die gerade erst gestartete neue Daily Soap "Waidendorf" im Vorabendprogramm von RTLZwei ablösen. Tatsächlich sieht es danach aus, als würde die Kuppelshow eine Weile im Programm bleiben. Der Sender bestätigte, dass schon jetzt ganze 80 Folgen der Serie bestellt wurden.

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella

Anzeige

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Jana Ina Zarrella im Januar 2020 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de