Auf diese Nachricht haben Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknechts (29) Fans schon sehnsüchtig gewartet: Ihr Baby hat das Licht der Welt erblickt! Am Montagmittag gab die Ex-Bachelor-Kandidatin auf Social Media bekannt, dass ihr erstes Kind am 2. Oktober geboren wurde – und dass sie die Kleine Snow Elanie Koc genannt haben. Das ehemalige Liebespaar bekam bereits eine Menge Reaktionen zur Geburt – und zum Namen: Das sagen die Fans zu Snow Elanie!

4.287 Promiflash-Leser haben abgestimmt (Stand 4. Oktober, 14 Uhr) und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig! Die Mehrheit von 77,5 Prozent (3.323 Votes) sagt: Sie hätten einen anderen Namen anstelle von Snow Elanie gewählt. Die restlichen 22,5 Prozent (964 Votes) hingegen finden den Namen toll! Somit haben Jimi und Yeliz den Geschmack ihrer Community zwar nicht ganz getroffen – aber die Hauptsache ist natürlich, dass er ihnen selbst gefällt...

Doch woran genau stören sich die Kritiker denn bei Snow Elanie? "Ich mag Kombinationen aus deutschen und englischen Namen einfach nicht", meckert ein Instagram-Nutzer unter dem Promiflash-Beitrag zur Geburt. "Das arme Mädchen wird ihren Namen immer erklären müssen", regt sich ein anderer User auf. Doch es gibt hier auch positive Stimmen: "Snow Elanie klingt wie eine Disney-Prinzessin", freut sich eine Abonnentin.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 34. Schwangerschaftswoche

RTLZWEI / Magdalena Possert Jimi Blue Ochsenknecht, "Love Island – Aftersun"-Moderator

