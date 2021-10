Fans, Freunde und Familie müssen sich von Alan Kalter verabschieden. Der US-amerikanische Ansager wurde vor allem für seine Arbeit in der "Late Show" mit David Letterman (74) bekannt. Der gebürtige New Yorker übernahm von 1995 bis 2015 die Rolle des Sprechers in der beliebten Late Night Show. Der TV-Star wurde vor allem für seine humorvollen Einlagen von den Zuschauern geschätzt. Doch jetzt wird um Alan getrauert: Er ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Wie seine Frau Peggy Masterson gegenüber Hollywood Reporter bestätigte, starb Alan am Montag in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Connecticut. Ob der Ansager an Altersschwäche starb oder eine andere Todesursache vorliegt, ist derzeit nicht bekannt. Alan hinterlässt seine Ehefrau Peggy, die er 2003 heiratete. Es war seine zweite Ehe.

Neben seiner Arbeit für die "Late Show with David Letterman", trat Alan oft in Sketchen auf, wie zum Beispiel in der Show "Alan Kalter's Celebrity Interview". Er war außerdem zu Lebzeiten Sprecher für unterschiedliche TV-Spieleshows und Werbespots in den USA.

ActionPress David Letterman, TV-Moderator

Getty Images Alan Kalter und seine Frau Peggy im Jahr 2018

Getty Images Alan Kalter in New York City, 2015

