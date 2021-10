Daniel Craig (53) wird auf dem berühmtesten Gehweg der Welt verewigt! Gerade erst hat der Schauspieler einen ganz besonderen Abend verbracht und die Weltpremiere seines letzten James Bond-Films gefeiert. Nach fünf Teilen zieht der Brite einen Schlussstrich unter seine Zeit als Geheimagent 007 und widmet sich nun neuen Schauspielprojekten. All das Engagement und die Leistungen auf der Leinwand sollen nun im großen Stil geehrt werden: Daniel bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame!

Am 6. Oktober wird es so weit sein, wie unter anderem People berichtet. Dann wird der Stern am Hollywood Boulevard enthüllt werden – und der soll sich in bester Gesellschaft befinden: Der Terrazzo-Stein wird direkt neben dem des verstorbenen Hollywoodstars Roger Moore (✝89) liegen, der von 1973 bis 1985 ebenfalls in die Rolle des 007 geschlüpft war. Damit ist Daniel nach David Niven und Pierce Brosnan (68) der vierte Bond-Darsteller, der auf dem Walk of Fame verewigt wird.

Die Verantwortlichen machten in einem Statement deutlich, warum dem 53-Jährigen dieser Ritterschlag zuteilwird. "Daniel Craig ist eine britische kulturelle Ikone, ebenso wie James Bond, der Mann, den er in fünf 007-Filmen dargestellt hat", erklärte Ana Martinez. Zur feierlichen Enthüllung des Sterns wird sein Co-Star und Antagonist in "Keine Zeit zu sterben", Rami Malek (40), sogar eine Rede halten.

Daniel Craig in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"

Roger Moore und Tanya Roberts in "James Bond 007 – Im Angesicht des Todes", 1985

Rami Malek, Léa Seydoux, Daniel Craig und Cary Joji Fukunaga im September 2021

